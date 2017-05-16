Инспекторы проводят проверки рыбаков в Рижском заливе

В двухдневной операции на море и вдоль береговой линии принимают участие около пятидесяти человек, а результаты контрольных рейдов одновременно обрабатывают несколько специалистов Инспекции окружающей среды, сообщила "Актуальная камера".

В ходе операции инспекторы проверяют размер ячеек в сетях, а также расстояние, на котором были установлены рыболовные снасти. "Если замеры показывают, что размер ячейки меньше установленной нормы, то начинается расследование", - сказал руководитель отдела рыбоохраны Инспекции окружающей среды Индрек Улла.

Крупномасштабные проверки в Пярнуском уезде проводятся ежегодно, т.к. именно здесь выдается наибольшее количество разрешений на вылов рыбы. Только в этом году таких разрешений выдано более тысячи.

По предварительным данным, количество нарушений в этом году значительно сократилось. "Год назад были очень большие проблемы. А в этом году — поменьше. Есть нарушения, но количество сейчас не такое, как было год назад", - сказал главный инспектор рыбоохраны Иво Каск.

Проверки продолжатся в среду, а окончательные итоги операции будут подведены в четверг.