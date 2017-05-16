Актуальная камера 16.05.2017 (20:00)

Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки в национальное законодательство, согласно которым публичная демонстрация георгиевской ленты на Украине запрещается.
На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.
Инспекция окружающей среды проводит масштабные рейды в Рижском заливе, проверяя соответствие рыболовных снастей установленным нормам.
Положение дел
Продукты питания под маркой торговых сетей. Этическое потребление. Продукты питания и формирование общества.