Писатель Кендер уже собрал вещи для тюрьмы

Отправляясь на оглашение приговора по своему делу в Харьюский уездный суд, эстонский писатель Каур Кендер на всякий случай взял с собой вещи для тюрьмы.

Как передает поздно вечером во вторник, 16 мая, портал menu.err.ee, Каур забыл сумку с вещами дома и вернулся за ней, рискуя опоздать на заседание.

Несмотря на то, что прокурор требовала наказать писателя штрафом, а в случае обвинительного приговора ему вряд ли пришлось бы отправляться за решетку, сам Каур Кендер морально был готов к худшему.

"Решение судьи никогда нельзя предугадать. Судья сам вправе решать, чего он хочет", - объяснил Каур Кендер в эфире программы ETV Ringvaade.

По словам Кендера, в сумку с вещами он положил самые необходимые предметы.

"Зубную щетку, ручку и бумагу, чтобы можно было писать", - раскрыл детали Каур Кендер.

Отправляться Кендеру в тюрьму не пришлось, поскольку Харьюский уездный суд его оправдал.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми.