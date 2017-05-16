Исследование: строительство Rail Baltica поддерживают 58% жителей Эстонии

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии поддерживают 58% жителей страны, хотя число ее противников за последнее время выросло с 21 до 29%.

К такому выводу пришли в компании Faktum & Ariko по результатам проведенного соцопроса, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Если число сторонников проекта практически не изменилось, то число его противников выросло за счет тех, кто ранее не имел определенного мнения по этому поводу.

"Эти люди перешли в лагерь тех, кто не поддерживает Rail Baltica, соответственно, число возражающих выросло, а количество поддерживающих осталось прежним. Поскольку в последние полгода СМИ освещали эту тему много и основательно, то получается, что те, у кого раньше не было своего мнения по Rail Baltica, стали поддерживать описанные в СМИ сомнения и риски", - считает член правления Faktum & Ariko Калев Петти.

Основные аргументы противников строительства — неокупаемость проекта и ущерб окружающей среде.

Заказчик проекта считает, что на общественное мнение негативно влияет его освещение в СМИ. "Большая роль в том, чтобы провести подобный опрос, была обусловлена СМИ, которые активно и масштабно освещали позиции тех людей, которые не поддерживают Rail Baltica, настроены в ее отношении критично и скептически. Это возымело свое влияние. С другой стороны, освещение со стороны авторов проекта было достаточно скромным", - пояснил председатель правления госкомпании Rail Baltica Estonia Индрек Орав.

Чтобы заполнить пробел в связях с общественностью, проектировщики железнодорожной трассы стали уделять больше внимания общению с населением. В частности, для этих целей скоро будет запущен новый веб-сайт трансбалтийской магистрали.

О проекте Rail Baltica

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

85% работ оплатит Европейский союз, поэтому Эстонии придется вложить в строительство всего 250-300 млн евро собственных средств.

Согласно анализу окупаемости трассы, проведенному недавно аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро, поэтому без софинансирования со стороны ЕС он был бы финансово нежизнеспособен.

Правительство Эстонии в конце апреля направило межправительственный договор о строительстве трассы на ратификацию в Рийгикогу.