"АК": реконструкция Арочного моста в Тарту идет по графику

В настоящее время от моста в историческом центре Тарту, по сути, осталась только сама арка — все остальные элементы сломаны и будут выстроены практически "с нуля", сообщила во вторник "Актуальная камера".

По оценке специалистов, более чем полувековые конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. "Никаких серьезных сюрпризов, которые могли бы помешать строительным работам, обнаружено не было", - сказал руководитель дорожной службы Тартуской городской управы Урмас Метс.

За несколько десятилетий технологии строительства мостов шагнули вперед, и хотя велопешеходные дорожки по обеим сторонам от арки станут шире почти на метр, общий вес конструкции будет меньше прежнего.

"С другой стороны видно, что нынешняя плита настила изготовлена из железобетона — ее мы заменим на стальные балки, поверх которых будет залита тонкая бетонная пластина. Таким образом, новый мост будет весить меньше старого", - пояснил руководитель проекта реконструкции Роберт Синикас.

Впереди строителей ждет самый сложный с инженерной точки зрения этап ремонта — подъем арки моста для замены опорных конструкций.

"Если у обычного шоссейного моста конструкция весьма стабильна, то здесь сам мост достигает длины в 60 метров, а расстояние между двумя опорами на каждом его краю — два метра. Самое сложное — гарантировать стабильность, чтобы во время подъема арка не завалилась на сторону", - сказал Синикас.

До настоящего времени реконструкция моста идет по графику, и работы планируется завершить к октябрю этого года.