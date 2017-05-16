Двукратной чемпионке Roland Garros Марии Шараповой отказали в приглашении на турнир

Организаторы открытого чемпионата Франции по теннису не дали особое приглашение (т. н. wild card) россиянке Марии Шараповой ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию, хотя 30-летняя россиянка дважды побеждала на кортах Roland Garros.

Об этом во вторник вечером сообщили организаторы турнира, передает Спорт-Экспресс.

26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Позже британские СМИ распространили информацию, что организаторы Открытого чемпионата Франции готовы предоставить Шараповой специальное приглашение, но в квалификацию.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор этого турнира из серии "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

8 июня 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) отстранила Шарапову от соревнований на два года из-за применения запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарата мельдония, но уже осенью Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 26 апреля 2017 года.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема".