Оппозиционные партии прощупывают почву для создания в Эстонии новой коалиции

Критикующая нынешнее правительство парламентская оппозиция рассматривает варианты создания в Эстонии новой правящей коалиции. Решающим в этом вопросе может стать позиция Союза Отечества и Res Publica (IRL).

Об этом поздно вечером во вторник, 16 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV).

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, формирование новой коалиции будет зависеть от решений IRL. Новоиспеченный лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер признал, что позиции его партии в нынешнем правительстве должны звучать громче.

"Если мы останемся в коалиции, то хотим, чтобы произошли определенные изменения. Дискуссии на этот счет еще предстоят. А чем эти переговоры закончатся - покажет будущее", - довольно туманно сказал Сеэдер, отметив, что для IRL в переговорах с центристами и соцдемами важны вопросы налоговой политики и семьи.

Классические семейные ценности и отмена Закона о сожительстве - это то, за что выступает и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

Возможно ли создание тройственного союза из Партии реформ, IRL и EKRE, у которых на троих 51 место в Рийгикогу? Лидер парламентской фракции консерваторов Мартин Хельме подобного не исключает. И говорит, что для EKRE еще одним важным пунктом станет установление жесткого контроля на границах Эстонии. А вот по экономическим вопросам с партией договориться будет проще, считает Хельме.

Второй вариант - создание коалиции из Партии реформ, IRL и Свободной партии. У такого правительства было бы 52 голоса в парламенте.

По словам председателя свободников Артура Тальвика, стартовые позиции у такой коалиции окажутся не самыми лучшими - новому правительству будет сложно работать, поскольку все деньги для покрытия своих обещаний уже успело распределить старое.

Тем временем председатель фракции центристов в Рийгикогу Керсти Сарапуу уверяет, что признаков распада нынешней правящей коалиции нет.

"Мы все также конструктивно работаем, спорим по различным законопроектам, обмениваемся позициями и всегда находим консенсус по всем вопросам", - сказала Сарапуу.