ЕС может применить финансовые санкции к Венгрии и Польше за отказ принять беженцев

Европейская комиссия предупредила Венгрию и Польшу о юридических мерах, которые могут последовать, если страны не примут установленное число беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Об этом заявил во вторник в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, передает ТАСС.

"Если ничего не будет сделано (Венгрией и Польшей по приему беженцев) до нашего следующего доклада в июне, то комиссия передаст дело в суд Евросоюза", - сказал Аврамопулос.

По мнению экспертов, суд Евросоюза может применить к нарушителям соглашений финансовые санкции. "Я призываю Польшу и Венгрию, которые пока никого не приняли, немедленно начать это делать", - заявил еврокомиссар.

В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию. Ряд стран ЕС не поддержали систему квот, но Совет ЕС на уровне министров внутренних дел все равно принял соответствующее решение большинством голосов осенью того же года.

Венгрия и Словакия оспорили систему распределения беженцев в Европейском суде. По мнению правительств этих стран, она может вступить в силу только после единогласного утверждения всеми странами-членами и одобрения Европарламента.