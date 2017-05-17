Рийгикогу обсудит высокоскоростное интернет-соединение

В среду депутатская группа Рийгикогу проведет открытое заседание на тему "Год широкополосного соединения", где обсудит создание быстрого и стабильного интернет-соединения.

По словам председателя депутатской группы Андреса Метсоя, важно, чтобы качественные э-услуги были доступны и по карману даже жителям отдаленных уголков Эстонии. "Закон, инициированный специальной комиссией по контролю государственного бюджета, на сегодняшний день принят. Пора предпринять решительные шаги для выполнения его целей", – сказал Метсоя.

"На заседании мы заслушаем мнения представителей причастных организаций и учреждений, чтобы сформировать дальнейший план действий", – добавил Метсоя.

"Закон – это хороший пример сотрудничества между коалицией и оппозицией, но он не решает все связанные с широкополосным соединением проблемы, – сказал член группы Артур Тальвик. – Я надеюсь, что в ходе этого обсуждения мы найдем хорошие решения для существующих проблем".

На заседание приглашены представители Elektrilevi, Союза уездных самоуправлений Эстонии и Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии.