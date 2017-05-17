Ану Саагим будет работать в Õhtuleht

Саагим будет креативным директором и приступит к работе с 1 июня, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Ekspress.

В середине апреля Ану Саагим сообщила, что уходит с должности главного редактора Elu24 по договоренности сторон.

Позднее в интервью она пояснила, что одной из причин было то, что руководство Eesti Meedia пыталось чрезмерно вмешиваться в выбор редакции. По ее словам, проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.