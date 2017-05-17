Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить

Во вторник, 16 мая, спасателей вызвали в столичный район Мустамяэ, чтобы выпроводить незваного гостя.

Сообщение о том, что в квартиру на пятом этаже через открытое окно забралась белка и не собирается уходить, поступило в 15:40.

К моменту прибытия спасателей белка гостила в квартире уже около получаса. Спасатели достаточно быстро поймали животное и вынесли на улицу, чтобы она смогла поделиться впечатлениями с сородичами, сообщили в Спасательном департаменте.