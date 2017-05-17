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Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить ({{commentsTotal}})

Белка.
Белка. Автор: Creative/Commons
Разное
Разное

Во вторник, 16 мая, спасателей вызвали в столичный район Мустамяэ, чтобы выпроводить незваного гостя.

Сообщение о том, что в квартиру на пятом этаже через открытое окно забралась белка и не собирается уходить, поступило в 15:40.

К моменту прибытия спасателей белка гостила в квартире уже около получаса. Спасатели достаточно быстро поймали животное и вынесли на улицу, чтобы она смогла поделиться впечатлениями с сородичами, сообщили в Спасательном департаменте.

Редактор: Ирина Киреева

белка


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