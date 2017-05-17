Прогноз погоды на день, 17 мая

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Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
Один из крупнейших работодателей Силламяэ - завод редких и редкоземельных металлов NPM Silmet - в июне сократит 65 человек.
На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.
Консервативная народная партия (EKRE) в среду организует пикет перед зданием эстонского парламента с протестом против ратификации договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica.
Положение дел
Продукты питания под маркой торговых сетей. Этическое потребление. Продукты питания и формирование общества.