Прогноз погоды на день, 17 мая

На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.