EKRE проведет перед Рийгикогу пикет против строительства Rail Baltica

Консервативная народная партия (EKRE) в среду организует пикет перед зданием эстонского парламента с протестом против ратификации договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Участники пикета под названием "Остановите Rail Baltica" намереваются призвать депутатов Рийгикогу не ратифицировать межправительственный договор о строительстве трансбалтийской железной дороги, который в среду поступит на первое чтение в парламенте.

На акции также ожидаются выступления экспертов и активистов, выступающих против Rail Baltica.

Организатором пикета является член правления EKRE Урмас Эспенберг.

Согласно последнему соцопросу, строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии поддерживают 58% жителей страны, а 29% выступают против. Основные аргументы противников строительства — неокупаемость проекта и ущерб окружающей среде.

О проекте Rail Baltica

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

85% работ оплатит Европейский союз, поэтому Эстонии придется вложить в строительство всего 250-300 млн евро собственных средств.

Согласно анализу окупаемости, проведенному аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро, поэтому без софинансирования со стороны ЕС он был бы финансово нежизнеспособен.

Правительство Эстонии в конце апреля направило межправительственный договор о строительстве трассы на ратификацию в Рийгикогу.