Юри Кяо посоветовал IRL снять Сестера с поста министра финансов

Влиятельный эстонский бизнесмен и глава крупного концерна NG Investeeringud Юри Кяо считает, что нынешнее правительство разрушает простую налоговую систему и существенно подрывает конкурентоспособность Эстонии, поэтому партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) следует убрать Свена Сестера с поста министра финансов.

Кяо назвал предложенные правительством поправки в закон, согласно которым в Эстонии будет введен налог на кредиты между компаниями внутри одного концерна, одной из самых вредных налоговых инициатив в истории, пишет в среду издание Äripäev.

По оценке Кяо, это отпугнет от Эстонии иностранных инвесторов и ограничит инвестиции в стране.

"Сестер войдет в историю как человек, поддержавший такую враждебную по отношению к предпринимателям затею. Если случится чудо, то IRL мог бы снять Сестера с поста министра финансов", - сказал бизнесмен.

По его мнению, партии следует затормозить принятие налоговых поправок, потому что в противном случае она потеряет поддержку последних предпринимателей, которые ей симпатизируют.

51-летний Юри Кяо возглавляет концерн NG Investeeringud, объединяющий 26 промышленных, торговых и инвестирующих в недвижимость дочерних предприятий. На предприятиях концерна работают около 5000 человек. Консолидированный доход от продаж за 2016 год превысил 700 млн евро.

Залоговый подоходный налог на прибыль

Правительство в середине января поручило Министерству финансов разработать меры по ограничению вывода прибыли предприятий из Эстонии посредством кредитов. С 2018 года в Эстонии предполагается ввести так называемый налог на кредиты внутри концерна.

Максимальная не облагаемая налогом сумма кредитов, предоставленных материнской фирме или дочерним предприятиям, была бы равна сумме выплаченного фирме капитала и взятых фирмой кредитов. Превышающие этот лимит суммы кредитов будут облагаться 20%-ным налогом, по сути являющимся залогом. Если кредит вернут за определенный период, например, за два года, то государство вернет и уплаченную сумму налога.

Если кредит не будет возвращен за этот период, налог окончательно превратится в налог с прибыли фирмы, возврата которого нельзя будет потребовать от государства. Также у фирм не будет права спрашивать с государства процентные выплаты при возврате налога.

Эстонское бизнес-сообщество выступило с резкой критикой этой инициативы, считая ее вредной для экономического развития страны.