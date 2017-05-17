Компания Transferwise сообщила о прибыли

Созданная эстонскими предпринимателями Тааветом Хинрикусом и Кристо Кээрманном фирма Transferwise, занимающаяся международными валютными переводами, сообщила, что вышла в прибыль.

По данным компании, действующей в Лондоне, в закончившемся в марте экономическом году убытки до вычета налогов составляли 2,6 млн фунтов стерлингов, но в разрезе этого календарного года Transferwise вышла в прибыль, передает ERR uudised со ссылкой на ВВС.

"То, что мы достигли рентабельности за шесть лет со дня основания, показывает, насколько сильные основы нашего бизнеса", – сказал Хинрикус.

В число инвесторов Transferwise входят Ричард Брэнсон, Питер Тиль и венчурная фирма Андрессена Хоровица.

Эстонские предприниматели Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус основали стартап для осуществления денежных переводов Transferwise в 2011 году.