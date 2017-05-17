Лийза Овийр: Эстонии нужен закон о космосе

По мнению депутата Рийгикогу Лийзы Овийр, которая которая руководит председательством Эстонии в Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC), Эстонии по примеру других стран следует разработать и принять закон о космосе.

Такое мнение Овийр высказала в рамках подготовки к международной конференции по сотрудничеству в области космоса, которая пройдет 22-23 мая в Тартуской обсерватории в Тыравере.

По словам Овийр, законотворчество играет в вопросах космоса важную роль. Во многих странах приняты отдельные законы о космосе. "Я надеюсь, что в результате обсуждений в Эстонии тоже будет разработан и принят закон о космосе", - сказала она.

Овийр также отметила, что связанная с космосом деятельность все больше переходит к частному сектору, а это создает возможности для предпринимательства.

Эстония организует международную конференцию в качестве председателя Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC). В ней примут участие депутаты парламентов и эксперты из многих европейских стран.

EISC была основана в 1999 году. Членами конференции являются парламенты государств-членов ЕС и Европейского космического агентства. На данный момент организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.

6-7 ноября в Таллинне также состоится пленарное заседание EISC, где будут обсуждаться законодательство, электронное общество и стабильное развитие космической политики.