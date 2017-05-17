Рыбак Владислав Коржец поделился секретами: на какие снасти клюет эстонская рыба

Натуралист, специалист по рыбалке, писатель и ведущий передачи Osoon на телеканале ETV Владислав Коржец, показал в эфире "Кофе+" как старинные, так и новомодные рыбные снасти. Ведущий ETV+ Андрей Титов на себе испытал, насколько уловисты некоторые из них. К счастью, он отделался небольшим уколом и каплей крови.

На этой неделе в честь начала традиционного месяца окружающей среды министр Марко Померанц вручил награды натуралистам. Главную премию получил биолог Агу Лейвиц, также в числе награжденных был и Владислав Коржец.

Как сказал рыболов в студии "Кофе+", ему сложно назвать лучшие места для рыбалки в Эстонии — у него даже нет своего "коронного" места, а богатые уловы он получает в совершенно разных водоемах.

Интересно то, что есть Коржец любит одну рыбу, а ловить — другую: "Мне очень нравится салака и сиг, но ловить больше всего нравится линя или леща", - отметил специалист по рыбалке.

В эфир передачи Коржец принес несколько необычных снастей, среди которых были старинные самодельные поплавки, а также новомодные заменители привычных всем червей.

Первым рыболов показал собственноручно сделанный деревянный крючок — на него ловят, например, налима. Для этого на него надевают живца, например, небольшую плотву и ловят хищника. Интересно то, что на такой крючок действительно можно поймать рыбу, как заверяет рыболов.

Еще одна давно забытая снасть, которую показал в эфире Коржец, сделана из конного волоса, в которой шесть волос сплетены в леску.

А эта блесна использовалась для ловли рыбы в траве еще в Советском Союзе: "Когда рыба ее хватает, то она сжимает блесну и цепляется за крючки", - рассказал натуралист. Ведущий ETV+ Андрей Титов на себе испытал, насколько уловиста эта снасть. К счастью, он отделался небольшим уколом и каплей крови.

Кроме прочего, Коржец показал и современные снасти — искусственную светящуюся наживку, изготовленную во Франции.

"Это нынешнее модное рыболовство. И рыба на самом деле берет ее", - сказал он.

Один из самых больших экспертов по рыбной ловле в Эстонии написал несколько книг, в одной из которых собрано огромное количество рецептов рыбных блюд.

"В книге рассказано не только о кулинарии, но и об истории рыбной ловли и о том, что рыба представляет в нашей ментальности. Рыба ведь еще и символ христианства", - отметил рыболов.

Коржец подчеркнул, что с простой удочкой без катушки рыбу можно ловить без специального разрешения.

Однако для ловли рыбы удочкой с катушкой нужно получить разрешение рыболова — для этого нужно зайти на сайт www.pilet.ee и оформить необходимые документы.