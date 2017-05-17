Рыбак Владислав Коржец показал светящихся червей, деревянный крючок и леску из конского волоса

На этой неделе в честь начала традиционного месяца окружающей среды были вручены награды выдающимся деятелям в этой профильной области. В числе награжденных был известный натуралист, специалист по рыбалке, писатель и ведущий передачи Osoon на телеканале ETV Владислав Коржец, который показал в эфире "Кофе+" как старинные, так и новомодные рыбные снасти.

Как признается рыболов, очень сложно назвать лучшие места для рыбалки в Эстонии — у него даже нет своего "коронного" места, а богатые уловы он получает в совершенно разных водоемах.

Интересно то, что есть Коржец любит одну рыбу, а ловить — другую: "Мне очень нравится салака и сиг, но ловить больше всего нравится линя или леща", - отметил специалист по рыбалке.

В эфир передачи "Кофе+" Коржец принес несколько необычных снастей, среди которых были старинные самодельные поплавки, а также новомодные заменители привычных всем червей.

Первым рыболов показал собственноручно сделанный деревянный крючок — на него ловят, например, налима. Он препарируется в живца, например, в плотву, а потом уже используется для ловли рыбы. Интересно то, что на такой крючок действительно можно поймать рыбу, как заверяет рыболов.

Еще одна давно забытая снасть, которую показал в эфире Коржец, сделана из конного волоса, в которой шесть волос сплетены в леску.

А эта блесна использовалась для ловли рыбы в траве еще в Советском союзе: "Когда рыба ее хватает, то она сжимает блесну и цепляется за крючки", - рассказал натуралист.

Кроме прочего, Коржец показал и современные снасти — искусственную светящуюся наживку, изготовленную во Франции.

"Это нынешнее модное рыболовство. И рыба на самом деле берет ее". - сказал он.

Один из самых больших экспертов по рыбной ловле в Эстонии написал несколько книг, в одной из которых собрано огромное количество рецептов рыбных блюд.

"В книге рассказано не только о кулинарии, но и об истории рыбной ловли и о том, что рыба представляет в нашей ментальности. Рыба ведь еще и символ христианства", - отметил рыболов.

Коржак подчеркнул, что с простой удочкой без катушки рыбу можно ловить без специального разрешения.

Однако для ловли рыбы удочкой с катушкой нужно получить разрешение рыболова — для этого нужно зайти на сайт www.pilet.ee и оформить необходимые документы.