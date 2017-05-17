Таави Аас: успех Эдгара Сависаара на выборах никто не сможет повторить

Центристская партия надеется сохранить монополию на власть в Таллинне и после муниципальных выборов, которые пройдут этой осенью, сказал кандидат партии на пост мэра столицы Таави Аас, отметив, что результат Эдгара Сависаара все же повторить никто не сможет.

"Шансы центристов сохранить власть в Таллинне, судя по опросам, довольно большие. Но опросы – это еще не выборы. Мы будем делать все для того, чтобы и после выборов сохранить в столичном горсобрании большинство", – сказал Таави Аас в интервью программе "Кофе+" на канале ETV+.

Всего руководство партии рассматривало пять кандидатов на должность мэра Таллинна. Наряду с Таави Аасом в прессе называлось имя вице-мэра Михаила Кылварта, который на выборах в 2013 году набрал более 5000 голосов избирателей, и имя Майлис Репс, получившей тогда 900 голосов. Эдгар Сависаар в 2013 заручился поддержкой почти 40 000 избирателей. "Улов" Таави Ааса оказался гораздо скромнее – 227 голосов.

"Этот результат был по округу Пирита, который является самым маленьким округом в Таллинне, так как в нем в 4-5 раз меньше избирателей, чем в других округах. При этом я никогда не был первым номером, – пояснил Аас. – Конечно, мне еще надо работать над тем, чтобы получить результаты, как у Михаила Кылварта. Но, думаю, тот результат, какой показывал некогда Эдгар Сависаар, уже никто не сможет повторить".

Он не согласился с тем, что центристы побоялись выдвигать русскоязычного кандидата на пост мэра Таллинна. "У нас хорошая команда городского правления, которую я возглавляю 2,5 года. Думаю, что это и стало основной причиной, почему выбрали меня", – сказал Таави Аас.

Эдгар Сависаар являлся бессменным мэром Таллинна с 2007 по 2015 год. В сентябре 2015 года Харьюский уездный суд отстранил Сависаара от должности мэра в связи с подозрениями в коррупции. С тех пор его обязанности исполняет вице-мэр Таави Аас. А 15 мая Таллиннский совет Центристской партии утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления. Таави Аас возглавит партийный список в округе Мустамяэ.