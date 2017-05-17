rus.err.ee

Таави Аас: успех Эдгара Сависаара на выборах никто не сможет повторить ({{commentsTotal}})

Таави Аас.
Таави Аас. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Центристская партия надеется сохранить монополию на власть в Таллинне и после муниципальных выборов, которые пройдут этой осенью, сказал кандидат партии на пост мэра столицы Таави Аас, отметив, что результат Эдгара Сависаара все же повторить никто не сможет.

"Шансы центристов сохранить власть в Таллинне, судя по опросам, довольно большие. Но опросы – это еще не выборы. Мы будем делать все для того, чтобы и после выборов сохранить в столичном горсобрании большинство", – сказал Таави Аас в интервью программе "Кофе+" на канале ETV+.

Всего руководство партии рассматривало пять кандидатов на должность мэра Таллинна. Наряду с Таави Аасом в прессе называлось имя вице-мэра Михаила Кылварта, который на выборах в 2013 году набрал более 5000 голосов избирателей, и имя Майлис Репс, получившей тогда 900 голосов. Эдгар Сависаар в 2013 заручился поддержкой почти 40 000 избирателей. "Улов" Таави Ааса оказался гораздо скромнее – 227 голосов.

"Этот результат был по округу Пирита, который является самым маленьким округом в Таллинне, так как в нем в 4-5 раз меньше избирателей, чем в других округах. При этом я никогда не был первым номером, – пояснил Аас. – Конечно, мне еще надо работать над тем, чтобы получить результаты, как у Михаила Кылварта. Но, думаю, тот результат, какой показывал некогда Эдгар Сависаар, уже никто не сможет повторить".

Он не согласился с тем, что центристы побоялись выдвигать русскоязычного кандидата на пост мэра Таллинна. "У нас хорошая команда городского правления, которую я возглавляю 2,5 года. Думаю, что это и стало основной причиной, почему выбрали меня", – сказал Таави Аас.

Эдгар Сависаар являлся бессменным мэром Таллинна с 2007 по 2015 год. В сентябре 2015 года Харьюский уездный суд отстранил Сависаара от должности мэра в связи с подозрениями в коррупции. С тех пор его обязанности исполняет вице-мэр Таави Аас. А 15 мая Таллиннский совет Центристской партии утвердил Таави Ааса кандидатом в мэры Таллинна на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления. Таави Аас возглавит партийный список в округе Мустамяэ.

Редактор: Ирина Киреева

аасмэркандидат


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Лаагна теэ. Иллюстративная фотография.Лаагна теэ. Иллюстративная фотография.
Движение по Лаагна теэ в Таллинне перекроют на четыре часа 1 июня
Юри Кяо.Юри Кяо.
Юри Кяо посоветовал IRL снять Сестера с поста министра финансов
Белка.Белка.
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На полигоне в Мяннику во время учений пострадал солдат-резервист
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
Пропавший в Нарве в апреле Владимир найден мертвым
Обновлено: 09:32 
Завод Silmet готовит крупные сокращения.Завод Silmet готовит крупные сокращения.
Силламяэское предприятие Silmet сокращает 65 человек

Один из крупнейших работодателей Силламяэ - завод редких и редкоземельных металлов NPM Silmet - в июне сократит 65 человек.

Лидер Партии реформ Ханно Певкур хочет вернуться во власть.Лидер Партии реформ Ханно Певкур хочет вернуться во власть.
Оппозиционные партии прощупывают почву для создания в Эстонии новой коалиции
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Молодежь в Эстонии все активнее играет в азартные игры в интернете
Арво Кукумяги (1958-2017).Арво Кукумяги (1958-2017).
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
Мнение / Интервью
Постановка "IDEM".Постановка "IDEM".
Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо

На таллиннской Свободной сцене (Vaba Lava) состоялась премьера аудиовизуальной постановки "IDEM" команды AudioKinetica с участием эстонских и русских актеров. Создатели перформанса размышляют на тему идентичности человека, а зрители задумываются, как бы они ответили на поставленные вопросы. И все это под звуки струнного квартета и барабанную дробь.

Аас и Еремина.Аас и Еремина.
Таави Аас: мой низкий результат на прошлых выборах связан с малочисленностью округа Пирита
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: магнитом голосов Таави Аас не станет, но с работой справится
Пеэтер Тайм.Пеэтер Тайм.
Пеэтер Тайм: чтобы вернуть доверие избирателя, IRL следует покинуть коалицию
ИДА-ВИРУМАА
Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
Соревнования по намыванию золота в Ида-Вирумаа.Соревнования по намыванию золота в Ида-Вирумаа.
В Эстонском шахтном музее прошли соревнования по намыванию золота
Транквилизаторы не пустили в Эстонию.Транквилизаторы не пустили в Эстонию.
Российские таможенники не пустили в Эстонию партию таблеток феназепама и бензонала
В этом году 51 нарвский гимназист заканчивает школу с медалью
Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Суд оправдал обвиняемого в изготовлении порнографии писателя Каура Кендера
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пропавшего на Сааремаа пожилого финна нашли через четыре дня искусанного змеями и клещами
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Власти Пыхья-Таллинна просят Осиновского не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси
ЗА РУБЕЖОМ
В Австрии будут штрафовать за ношение никаба в общественных местах
Беженцы, задержанные в Турции при попытке добраться до Греции.Беженцы, задержанные в Турции при попытке добраться до Греции.
ЕС может применить финансовые санкции к Венгрии и Польше за отказ принять беженцев
Верховная Рада Украины.
Украинский парламент запретил использование георгиевских лент
Иллюстративная фотография.
Трех иракцев в Финляндии обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Минздрав Латвии не видит смысла переводить на русский инструкции к лекарствам
Иллюстративная фотография.
Украинские власти разрешили арестовывать имущество "Газпрома"
ЭСТОНИЯ
Таави Аас.Таави Аас.
Таави Аас: успех Эдгара Сависаара на выборах никто не сможет повторить

Центристская партия надеется сохранить монополию на власть в Таллинне и после муниципальных выборов, которые пройдут этой осенью, сказал кандидат партии на пост мэра столицы Таави Аас, отметив, что результат Эдгара Сависаара все же повторить никто не сможет.

Акция протеста против Rail Baltica в Таллинне 22 апреля.Акция протеста против Rail Baltica в Таллинне 22 апреля.
EKRE проведет перед Рийгикогу пикет против строительства Rail Baltica
Рийгикогу обсудит высокоскоростное интернет-соединение
Работы по реконструкции Арочного моста в Тарту.Работы по реконструкции Арочного моста в Тарту.
"АК": реконструкция Арочного моста в Тарту идет по графику
Инспекторы проверяют рыбаков в Рижском заливе.Инспекторы проверяют рыбаков в Рижском заливе.
Инспекторы проводят проверки рыбаков в Рижском заливе
Хелир-Валдор СеэдерХелир-Валдор Сеэдер
Новый глава IRL Сеэдер пойдет на местные выборы в составе избирательного союза
Обновлено: 16.05
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.
Антикоррупционная комиссия попросила прокуратуру разобраться в деятельности Арво Сарапуу
ЭКОНОМИКА
Офис TransferWise в Лондоне.Офис TransferWise в Лондоне.
Компания Transferwise сообщила о прибыли
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: строительство Rail Baltica поддерживают 58% жителей Эстонии
15.05
Эстонские госкомпании хотят сделать более прозрачными Обновлено
15.05
СМИ: Эстония откажется подписывать протокол о намерениях по проекту "Шелкового пути"
15.05
Уровень безработицы в Эстонии составил в первом квартале 5,6%
15.05
Новый руководитель ЭЖД Эрик Лайдвеэ собирается восстановить грузопоток
15.05
Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
СПОРТ
Мария Шарапова с кубком Сюзан Ленглен после победы в финале Roland Garros в 2014 году.Мария Шарапова с кубком Сюзан Ленглен после победы в финале Roland Garros в 2014 году.
Двукратной чемпионке Roland Garros Марии Шараповой отказали в приглашении на турнир
Россияне проиграли со счетом 3:5.Россияне проиграли со счетом 3:5.
Российская сборная проиграла команде США на ЧМ по хоккею
Голландец Том Дюмулен из команды Sunweb выиграл десятый этап
Десятый этап "Джиро д'Италия" выиграл Дюмулен, Кангерт занял 22-е место
Российская сборная по хоккею на ЧМ-2017.
Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче с США на ЧМ по хоккею
Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет против первой ракетки мира
Гонщик Янно Лийгур проявил себя на этапе чемпионата Европы по ралли-кроссу
Команда из Тарту в этом сезоне довольствовалась Команда из Тарту в этом сезоне довольствовалась
Бронзовые медали чемпионата Эстонии по баскетболу выиграла команда из Тарту
Владимир Иванов и Юрген Зопп.Владимир Иванов и Юрген Зопп.
Иванов и Зопп поднялись в рейтинге ATP
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт потеряла две позиции в рейтинге WTA
КУЛЬТУРА
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
Маэстро Владимир Игнатов.Маэстро Владимир Игнатов.
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
Ирина Стельмах.Ирина Стельмах.
В Москве представят книгу и фильм эстонского журналиста Ирины Стельмах
Игорь СеверянинИгорь Северянин
В столичной библиотеке отметят 130-летие со дня рождения Игоря Северянина
Евровидение
Койт Тооме и Лаура, ЭстонияКойт Тооме и Лаура, Эстония
В полуфинале "Евровидения" Эстония заняла 14-е место
На сцену выбежал фанат.На сцену выбежал фанат.
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
Владимир Путин.Владимир Путин.
Путин поддерживает решение о неучастии России в "Евровидении" в Киеве
РАЗНОЕ
Владислав Коржец.Владислав Коржец.
Рыбак Владислав Коржец показал светящихся червей, деревянный крючок и леску из конского волоса
Ану Саагим.Ану Саагим.
Ану Саагим будет работать в Õhtuleht
Каур Кендер был оправдан в зале суда.Каур Кендер был оправдан в зале суда.
Писатель Кендер уже собрал вещи для тюрьмы
Нового маршрута пока не будет.Нового маршрута пока не будет.
Власти Таллинна не планируют запускать автобус между Ласнамяэ и Нымме
Парк Лёвенру в столичном районе Мустамяэ.Парк Лёвенру в столичном районе Мустамяэ.
В Таллинне впервые отметят Европейский день парков
Радио 4

Положение дел

Продукты питания под маркой торговых сетей. Этическое потребление. Продукты питания и формирование общества.

Смотрите на ETV+
Евровидение 2017
Последние новости
10:43
Движение по Лаагна теэ в Таллинне перекроют на четыре часа 1 июня
10:42
Таави Аас: успех Эдгара Сависаара на выборах никто не сможет повторить
10:35
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
10:35
Рыбак Владислав Коржец показал светящихся червей, деревянный крючок и леску из конского волоса
10:20
Лийза Овийр: Эстонии нужен закон о космосе
10:15
Руководители учебных заведений готовы оказать профессиональную поддержку начинающим коллегам
10:04
Компания Transferwise сообщила о прибыли
10:03
Юри Кяо посоветовал IRL снять Сестера с поста министра финансов
09:32
Пропавший в Нарве в апреле Владимир найден мертвым Обновлено
09:27
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
09:25
EKRE проведет перед Рийгикогу пикет против строительства Rail Baltica
08:41
Прогноз погоды на день, 17 мая
08:37
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
08:21
Ану Саагим будет работать в Õhtuleht
Полезно знать
Топ читаемости
16.05
Пропавшего на Сааремаа пожилого финна нашли через четыре дня искусанного змеями и клещами
16.05
Силламяэское предприятие Silmet сокращает 65 человек
16.05
Как избавиться от клеща в домашних условиях: советы эпидемиолога
16.05
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
16.05
Суд оправдал обвиняемого в изготовлении порнографии писателя Каура Кендера
16.05
Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо
15.05
К 100-летию Эстонской Республики в Нарве планируют разбить парк с экзотическими деревьями
15.05
Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков
16.05
Российские таможенники не пустили в Эстонию партию таблеток феназепама и бензонала
16.05
На Украине заблокировали доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам" Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 16.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В среду тепло, +12.. +16
Эстония
Работы по реконструкции Арочного моста в Тарту.
"АК": реконструкция Арочного моста в Тарту идет по графику
Инспекторы проверяют рыбаков в Рижском заливе.
Инспекторы проводят проверки рыбаков в Рижском заливе
Иллюстративная фотография.
Молодежь в Эстонии все активнее играет в азартные игры в интернете
Хелир-Валдор Сеэдер
Новый глава IRL Сеэдер пойдет на местные выборы в составе избирательного союза
Обновлено: 16.05
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу демонстрирует новые столичные мусоровозы.
Антикоррупционная комиссия попросила прокуратуру разобраться в деятельности Арво Сарапуу
Волость Камбья хочет оставаться независимой.
Волость Камбья не желает ни с кем объединяться
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме