Движение по Лаагна теэ в Таллинне перекроют на четыре часа 1 июня

В связи с проведением праздника цветов в День защиты детей 1 июня с 10:00 до 14:00 будет запрещено движение автотранспорта по улице Лаагна теэ, связывающей столичный район Ласнямяэ с центром Таллинна.

Движение будет перекрыто на всем протяжении Лаагна теэ от пересечения с улицей Гонсиори до пересечения с улицей Кярбери, сообщила в среду горуправа Ласнамяэ.

Для информирования участников дорожного движения будут установлены временные указатели и плакаты. Исключение будет сделано для автобусов, которые смогут двигаться со скоростью 30 км/ час по одной полосе в обоих направлениях. Движение по мостам и внутри кварталов Ласнамяэ будет проходить без ограничений.

На празднике школьники высадят вдоль ласнамяэской "канавы" цветы на 38 клумбах общей площадью свыше 4000 квадратных метров. В празднике примут участие около 800 человек, большая часть из которых – учащиеся тринадцати образовательных учреждений районов Ласнамяэ и Кесклинн.