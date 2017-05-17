Неподалеку от стадиона в Кунда бродил медведь

Во второй половине дня, 16 мая, около стадиона в городе Кунда в Лаэне-Вирумаа бродил медведь. На место прибыли полицейские, чтобы организовать оповещение местных жителей о звере.

"Мы тренировались с ребятами на стадионе, когда я краем глаза вдруг заметил какой-то лохматый шар, - сказал Virumaa Teataja житель города Кайдо Вахесалу. - Я подумал про себя, что это какой-то очень большой пес. Если бы знал, что это медведь, смотрел бы во все глаза".

Мэр Кунда Кайдо Вески сказал, что зверям нравятся тростники Кронкскалда.