Комиссия Рийгикогу поддержала запрет на рубку леса в период размножения животных

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде поддержала введение инициированного Консервативной народной партией (EKRE) запрета на лесовосстановительную рубку в период размножения животных, чтобы защитить фауну и биоразнообразие.

Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Председателя комиссии Райнер Вакра (Социал-демократическая партия) пояснил, что министр и сейчас имеет право постановлением ограничивать рубку в многоярусных и смешанных насаждениях, а Центр управления государственными лесами (RMK) уже много лет вводит запрет на рубку в государственных лесах в весенний период, как правило, с 15 апреля по 15 июня. При этом часть владельцев частного леса не придерживается этого правила.

"Для того, чтобы этому правилу следовали все владельцы леса, мы и хотим дополнить закон, чтобы было конкретно установлено, когда и при каких обстоятельствах вырубку проводить нельзя, – отметил Вакра. – Многие частные владельцы лесов сегодня уже следуют этому принципу, но не все. Поэтому было бы целесообразно установить этот принцип на законодательном уровне".

По его словам, министерство должно разработать конкретные правила к осени.

Поправки в закон о лесе, предусматривающие законодательное ограничение вырубки леса в весенний период, были инициированы фракцией Консервативной народной партии (EKRE). Комиссия по окружающей среде решила направить соответствующий законопроект на первое чтение в Рийгикогу, которое состоится 7 июня.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель прекращения рубки в весенний период – защитить окружающую среду в период пробуждения природы, чтобы обеспечить защиту птиц, животных и лесной почвы, а также препятствовать распространению грибных болезней деревьев.