На Сааремаа при пожаре погибла женщина

Пожилая женщина погибла в среду в загоревшемся доме в деревне Каави волости Торгу на острове Сааремаа.

Сообщение о пожаре поступило в центр экстренных вызовов в среду в 8:17, сообщила пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

В центр с небольшим перерывом позвонили два человека, которые заметили охваченный огнем дом на соседнем хуторе. Один из звонивших сообщил, что в доме может находиться человек.

На вызов отреагировали бригады профессиональных спасателей из Курессааре, Ориссааре и Кихельконна. Пожар удалось локализовать в 9:34, а около 10 утра в ходе работ было найдено тело погибшей. В настоящее время спасатели завершают тушение пожара.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Судя по имеющейся информации, пламя беспрепятственно распространялось по зданию и разгорелось в очень сильный пожар.

В Спасательном центре напомнили о необходимости с полной серьезностью относиться к пожарной безопасности как у себя, так и у своих близких и соседей, постоянно проверяя исправность дымового датчика.