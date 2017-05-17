Главы тартуских отделений политических партий не в восторге от целлюлозного завода на Эмайыги

Хотя новое производство создало бы в Тартуском уезде около 900 новых рабочих мест, мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) не считает, что рынок труда должен быть важнее экологии, сообщили в среду радионовости ERR.

Клаас и глава тартуского отделения Свободной партии Вахур Коллом отметили, что инициированная правительством планировка должна дать прозрачный ответ на вопрос о том, как именно завод повлияет на окружающую среду.

По имеющейся на данный момент информации, глава местного отделения "Союза отечества и Res Publica" (IRL) Пеэтер Лаурсон также не поддерживает реализацию проекта. По его мнению, сначала надо было изучить вопросы, связанные с загрязнением и поставками сырья. Скорее против строительства завода под Тарту настроены лидеры местных социал-демократов и Консервативной народной партии Хельо Пикхоф и Индрек Сярг, по словам которого университетский город не ассоциируется с промышленностью.

Председатель тартуского округа Центристской партии Ааду Муст отметил, что горсобрание пока в деталях не изучало вопрос об оптимальном месте для строительства завода. Он напомнил, что расположенные вверх по течению промышленные производства не всегда являются наилучшим решением, но отметил, что эстонской промышленности обязательно нужен целлюлозный завод.

Проект целлюлозного завода в Эстонии

В прошлом году группа инвесторов учредила предприятие Est-For Invest с целью построить крупнейший в Эстонии целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году. На заводе предполагается создание около 200 рабочих мест, его продукцию планируется экспортировать. Заявленная мощность нового завода – до трех миллионов кубометров древесины в год, что соответствует примерно трети нынешнего объема вырубки лесов в Эстонии.

Строительство, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух. По тем же соображениям планы по строительству завода были подвергнуты критике экологами.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учетом мнения экологов и других экспертов.

Правительство Эстонии 11 мая приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода фирмой Est-For Invest и стратегической оценки его экологического воздействия. Подготовка планировки должна быть завершена в течение двух лет.