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Песня с праздника песни и танца "Я остаюсь" отправится в космос на эстонских спутниках ({{commentsTotal}})

Модель спутника ESTCube-2.
Модель спутника ESTCube-2. Автор: ERR
EV100
EV100

Творческая группа XII молодежного Праздника песни и танца "Я остаюсь" из всего репертуара летнего мероприятия выбрала восемь песен для открытого голосования с целью выбора песни, которую EstCube и TTÜ Mektory отправят на своих спутниках в космос в 2018 году.

В общей сложности на летнем празднике прозвучат 44 композиции. Творческая группа выбрала из них восемь, которые показались им наиболее красивыми. В их числе произведения, ставшие классикой Певческих праздников, и новинки, которые этим летом прозвучат впервые, передает портал ev100.

"Мы просим людей высказаться и отдать свой голос за наиболее понравившееся произведение. Для этого надо прослушать мелодии и подумать, какую из них отправить из Эстонии в далекие галактики. В космосе никто не слышал ни о нас, ни о нашей музыке, поэтому для "космопесни" хорошо подойдет как старая-добрая песня Певческого праздника, так и новейшая, специально созданная для летнего молодежного праздника", — рассказала главный дирижер и художественный руководитель Певческого праздника Хели Юргенсон.

Песню, набравшую больше всего голосов, сохранят на спутниках ESTCube-2 и TTÜ100 и отправят в 2018 году в открытый космос.

"Поскольку в вакууме звуковые волны не распространяются, то конечно же, прямо из космоса песня не прозвучит. Но ее можно принять через спутники в электронном виде и таким образом воспроизвести", — объяснила руководитель проекта ESTCube-2 Кадри Бусов.

Свой голос можно отдать на сайте мероприятия до 25 мая. У каждой песни есть краткое описание от молодого дирижера и композитора Расмуса Пуура.

Полет песни в космос — это подарок всем эстоноземельцам в рамках программы празднования столетия ЭР.

Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля 2017 года на Певческом поле и на центральном стадионе "Калев" в Таллинне.

Редактор: Дина Малова

космосконцертestcube-2ev100праздник песни и танцаэстонияспутникttü mektory100-летие эря остаюсь


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