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Госсуд вернул дело Autorollo на повторное рассмотрение ({{commentsTotal}})

Кейт Пентус-Розиманнус.
Кейт Пентус-Розиманнус. Автор: Ханна Самосон/ERR
Эстония
Эстония

Государственный суд в среду отменил решение Таллиннского окружного суда по гражданскому делу о банкротстве фирмы Autorollo и вернул дело в окружной суд на повторное рассмотрение.

В своем решении Госсуд удовлетворил жалобы банкротных управляющих OÜ Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк и отменил решение окружного суда из-за существенного нарушения последним процессуальных норм, сообщил в среду новостной портал ERR.

По мнению судей высшей судебной инстанции Эстонии, принимая решение в пользу ответчиков по гражданскому делу — Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус — окружной суд не выполнил обязанность обосновать свое решение.

Коллегия Госсуда отмечает, что если окружной суд отменяет решение уездного суда и выносит новое решение, то Гражданско-процессуальный кодекс обязывает его высказать свою позицию в отношении всех утверждений и возражений, представленных участниками процесса в ходе разбирательства в уездном суде. Окружной суд не выполнил это положение кодекса.

Кроме того, если окружной суд меняет оценку, которую дал доказательствам уездный суд, то Гражданско-процессуальный кодекс обязывает окружной суд обосновать, почему он это делает. Это требование также было нарушено.

"Вышеуказанные нарушения являются существенными нарушениями процессуальных норм, потому что они не позволяют участникам процесса понять, каким образом суд пришел к указанным в его решении выводам, а также не позволяют кассационному суду проверить решение по существу", - говорится в решении коллегии Госсуда.

21 октября 2016 года Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда и принял вместо него новое решение, отказавшись удовлетворить требования банкротных управляющих к фигурантам дела о банкротстве Autorollo Сийму Рооде, Кейт Пентус-Розиманнус и адвокатской конторе NJORD Advokaadibüroo OÜ.

Редактор: Андрей Крашевский



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Госсуд вернул дело Autorollo на повторное рассмотрение

Государственный суд в среду отменил решение Таллиннского окружного суда по гражданскому делу о банкротстве фирмы Autorollo и вернул дело в окружной суд на повторное рассмотрение.

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