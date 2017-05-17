Букмекеры: Контавейт даст бой первой ракетке мира

Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США

Мэр Нарвы Тармо Таммисте и вице-мэр по вопросам образования и культуры Вячеслав Коновалов неделю проведут в США, в том числе в "звездном" районе Лос-Анджелеса Бэл-Эйр, который справочники характеризуют словами "особняки и богачи". Член управы по хозяйственным вопросам Георгий Игнатов месяц будет учиться в столице Тайваня Тайбэй.