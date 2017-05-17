Букмекеры: Контавейт даст бой первой ракетке мира ({{commentsTotal}})
Первая ракетка мира Ангелик Кербер обыграет эстонку Анетт Контавейт в матче второго круга теннисного турнира в Риме, но эта победа не будет легкой, считают мировые букмекеры.
По оценке старейшей букмекерской конторы Британии William Hill, Кербер победит в двух сетах - 6:4, 6:4.
Ставки на победу немецкой теннисистки принимаются из расчета 4 к 6. Победа Контавейт оценивается коэффициентом 2,2.
Поединок между Кербер и Контавейт пройдет в среду вечером.
Редактор: Сергей Михайлов