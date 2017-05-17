На территории Ноблесснера планируется построить жилые дома, центр искусства и городскую площадь

Квартал Ноблесснер, расположенный на бывшей производственной территории завода по строительству подводных лодок, в ближайшие годы превратится в открытую среду для полноценной жизни, бизнеса и досуга. Общий объем инвестиций составляет более 250 миллионов евро.

По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grupр Ивара Пийрсалу, представившего сегодня программу развития портового квартала Ноблесснера, территория размером в 15 гектар станет многофункциональным городским пространством.

"Исторические производственные здания будут реновированы, на нынешней территории судостроительного завода будет построен тщательно спланированный прибрежный жилой квартал. Кроме того, в следующем году будут построены дополнительные проезды для автомобилей и немоторного транспорта, а также будет расширен яхтенный порт и построен новый волнорез", – перечислил Пийрсалу.

Cтарейшина района Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд отметил, что перерождение портовой территории, которая долгое время стояла закрытой, предоставит городу новые возможности и приблизит море к людям.

"В скором времени откроется тропа здоровья, через год появится городская площадь, терраса пирса и западная часть морского променада. Вся береговая линия от Ноблесснера до Горхолла обновится и в будущем станет линией морского променада. Горхолл будет также приведен в порядок и вопрос с Батарейной крепостью также разрешится", – сказал Кальюлайд.

В ближайшие годы важнейшие инвестиции будут направлены на реновацию трех исторических производственных зданий, а также на возведение городской площади и променада. По словам Ивара Пийрсалу, исторический аккумуляторный цех через год превратится в обновленное офисное здание. В 2018 году в Ноблесснере откроет двери новый международный центр искусства, в начале 2019 года в литейном цехе Ноблесснера будет готов центр виртуальной реальности для всей семьи.

На первом этапе проекта развития недвижимости BLRT Grupp в сотрудничестве с Merko Ehitus непосредственно на берегу моря возведет четыре жилых дома – всего более 200 квартир общей площадью 3700 м² с торговыми и бизнес-помещениями, подходящими как для ресторанов и кафе, так и для других предприятий, которые ценят близость к морю. Архитектурное решение жилого квартала разработано в сотрудничестве с архитектурным бюро Pluss. Первый дом, самый близкий к морю в Эстонии, будет готов в конце 2017 года, остальные здания – к концу 2018 года.

В течение нынешнего года будет закрыт действующий пока в Ноблесснере судостроительный завод, он переместится на полуостров Копли. Большой ангар будет демонтирован в первой половине 2018 года.

История:

История Ноблесснера началась в 1912 году, когда два коммерсанта из Петербурга – крупнейший в Европе нефтедобытчик Эммануэль Нобель (брат Альфреда Нобеля) и владелец машиностроительного завода Г. А. Лесснера Артур Лесснер – возвели здесь верфь для строительства подводных лодок. Из фамилий двух компаньонов родилось название "Ноблесснер". В 1913–1917 годах здесь было построено 12 ультрасовременных подводных лодок.

В независимой Эстонии Ноблесснер прекратил производство подводных лодок, однако строительство и ремонт судов продолжается здесь по сей день.