Правозащитники требуют от президента Украины отменить блокировку российских сайтов

Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов, включая "Яндекс", Mail.Ru, "Одноклассники" и РБК, и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Украина, напомнили правозащитники, является участником Международного пакта о гражданских и политических правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает meduza.io.

Оба этих соглашения подразумевают, что какие-либо ограничения свободы слова и доступа к информации могут быть введены только в том случае, если являются необходимыми и соразмерными законной цели. Запрет на российские сайты, подчеркивается в заявлении Human Rights Watch, этим критериям не соответствует.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Указ, в числе прочего, предусматривает блокировку "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников" на территории Украины. Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК.

Указ вступил в силу с момента его официального опубликования 17 мая.