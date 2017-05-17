Исследование: любимые бренды жителей Эстонии – Google и Kalev

В рейтинге наиболее любимых жителями Эстонии брендов практически с равным результатом лидируют Google (15,4%) и Kalev (15,2%), следует из данных исследования Kantar Emor. В первую десятку также вошли Swedbank, Youtube, Telia, Selver, Gmail, Skype, ETV и SEB.

"Находящийся на вершине рейтинга Kalev является лидером с 2009 года, когда Kantar Emor впервые провел исследование по этой методике", – сказала руководитель исследований Emor Катрин Мяннасте.

"Изменения, произошедшие в рейтинге за последние годы, указывают на то, что жители Эстонии все больше ценят мировые, а не локальные бренды. Позицию рядом с Kalev занимает Google. По сравнению с прошлым годом, немного увеличилась средняя популярность телекоммуникационных и банковских брендов – выше всех поднялся Swedbank. Если в 2009 году в рейтинг первых 25 торговых марок входили 15 локальных, 6 региональных и 4 мировых брендов, то в 2017 году диспозиция изменилась – 10 мировых, 8 локальных и 7 региональных".

Для составления рейтинга популярных брендов респондентов попросили выбрать до 5 торговых марок, которые им больше всего нравятся из списка, содержавшего 152 наименования и лого. В исследовании приняли участие 1009 жителей Эстонии в возрасте 15-74 года.