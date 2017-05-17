Жители Греции бастуют против нового пакета реформ

В Греции в среду, 17 мая, проходит всеобщая забастовка, частично парализовавшая общественную жизнь страны. Остановилось паромное, автобусное и железнодорожное сообщение. К стачке присоединились врачи и работники государственных учреждений.

Забастовка была организована крупными профсоюзами Греции за день до запланированного голосования в парламенте по новому пакету реформ, предусматривающему новые сокращения государственных расходов с целью получения срочно необходимого нового транша международной финансовой помощи. В числе прочего с 2019 года планируется вновь урезать пенсии, передает dw.com.

Министры финансов стран еврозоны 22 мая намерены обсудить ход реформ в Греции и возможность выплаты нового транша финансовой помощи этой стране. Экономика Греции в последнее время вновь погрузилась в пучину рецессии. Эксперты объясняют это, в частности, медленным ходом переговоров между правительством в Афинах и кредиторами.