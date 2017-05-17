В Центре русской культуры c 19 по 25 мая в девятый раз пройдет неделя традиционных праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

24 мая, в День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских, во всех странах, где живут славяне, отмечают День славянской письменности и культуры, как великий день единения всех славян. В этом году славянской письменности исполняется 1154 года.

Почти 30 лет назад Таллиннское общество славянской культуры, по предложению основателя общества Н.В.Соловья, положило начало традиции отмечать День славянской культуры и письменности концертом или культурно-образовательной программой. Восемь лет назад эту инициативу подхватил Юрий Поляков и предложил проводить неделю мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры в Центре русской культуры совместно с Союзом русских просветительных и благотворительных обществ и культурным объединением "Кирилл и Мефодий".

В этом году, как и всегда, в программе есть дни украинской, русской и белорусской культуры. В программе Дня белорусской культуры примут участие творческие коллективы Республики Беларусь: "Сеница", "Карагод", "Глория" и таллиннское белорусское общество "Лёс". День украинской культуры со зрителями отпразднуют коллективы украинского общества "Просвита", Таллиннский музыкальный театр, ансамбли "Диброва" и "The soul singers" и воскресная школа "Надия".

День русской культуры будет представлен концертом Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица" под управлением Игоря Тонина (Санкт-Петербург, Россия).

Состоится и традиционный концерт классической музыки Русского филармонического общества, пройдут тематические лекции и выставки.

По благословению Митрополита таллиннского и всея Эстонии Корнилия концерт православных духовных песнопений с участием таллиннских церковных и светских хоров пройдет в Храме во имя иконы Божией Матери "Скоропослушница".

"Дни славянской письменности и культуры 2017" проходят при поддержке Министерства культуры ЭР, Фонда интеграции и миграции "Наши люди", Таллиннского департамента культуры и Центра русской культуры.

Вход на все мероприятия свободный.

С программой Дней славянской письменности и культуры можно ознакомиться на сайте Центра русской культуры.