В этом году на Таллиннском марафоне обновятся маршруты на всех дистанциях

На самом масштабном народном забеге Эстонии будут изменены маршруты марафона, полумарафона и десятикилометровой дистанции.

У традиционно проходящего на второй неделе сентября Таллиннского марафона SEB, как и прежде, будет трехдневная программа, но на этот раз организаторы полностью поменяли направления забегов, сообщается на официальном сайте марафона.

Мероприятие откроется 8 сентября пятикилометровым молодежным забегом Nike, маршрут которого пройдет через улицы Старого города и Ратушную площадь. На забеге для молодежи от 13 до 29 лет ожидается свыше 3000 участников.

9 сентября вечером стартуют участники 10-километровой дистанции. В этом году маршрут бегунов и любителей спортивной ходьбы пройдет через район Каламая, порт Ноблесснер, Батарейную тюрьму и творческий городок Теллискиви:

10 сентября в 9:00 первыми на старт выйдут участники классического марафона, которым предстоит преодолеть абсолютно новую трассу, проходящую через районы Каламая, Копли, Рокка-аль-Маре и Штромку. Первая и последняя четверти маршрута будут совпадать.

Вслед за ними свои силы испытают участники полумарафона, которые, как и марафонцы, в этом году побегут не в сторону Виймси, как это было в прошлые годы, в направлении Рокка-аль-Маре.

Более подробная информация о предстоящих забегах есть на странице марафона.

В прошлом году в спортивном мероприятии поучаствовало около 19 000 любителей спорта из 54 стран.