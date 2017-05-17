Мэр Хельсинки Юсси Паюнен награжден медалью Ратуши

В среду, 17 мая, мэр Хельсинки Юсси Паюнен был удостоен таллиннской медали Ратуши.

Медаль Паюнену за 12-летнее плодотворное сотрудничество с эстонской столицей вручил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, передает "Раэпресс".

Он отметил углубляющееся, особенно в последние годы, плодотворное сотрудничество двух столиц, в частности, в области единого проездного билета и решения проблемы парковки, улучшения сообщения между Старой гаванью Таллинна и Западной гаванью Хельсинки, проведения исследования окупаемости подводного туннеля между городами и пр.

Паюнен проинформировал коллегу о коренной реорганизации системы управления финской столицей, политических изменениях в результате прошедших в апреле муниципальных выборов.

Паюнен, возглавлявший Хельсинки с 2005 года, отказался баллотироваться в мэры и с 1 июня покидает свой пост.