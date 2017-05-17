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В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

Самый высокий годовой уровень инфляции в апреле в Европейском союза был зафиксирован в Эстонии, где она достигла 3,6%.

По сравнению с мартом, инфляция замедлилась в шести странах ЕС, оставалась стабильной в трех странах и ускорилась в девятнадцати государствах-членах, свидетельствуют данные Евростата.

Самые высокие темпы инфляции в апреле были в Эстонии, Литве и Латвии - 3,6%, 3,5% и 3,3% соответственно.

Самые низкие показатели инфляции были в Румынии — 0,6%, Ирландии — 0,7% и Словакии — 0,8%.

Годовая инфляция в Еврозоне в апреле выросла до 1,9%, в марте она была 1,5%. В Евросоюзе годовая инфляция в апреле выросла до 2%, в марте она составляла 1,6%.

Редактор: Надежда Берсенёва

инфляция


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