Из-за ралли в следующую пятницу несколько столичных автобусов пойдут в объезд

В связи с проведением Harju Rally-2017 в пятницу, 26 мая, с 19:45 до 23:00 будут закрыты для движения улицы Валукоя и Лыытса.

Соответствующее распоряжение приняли в транспортном департаменте Таллинна.

В связи с этим в названный период времени автобусы № 7, 15, 49 и 65 не будут ходить по улицам Ээси, Валукоя и Лыытса. Их направят в объезд по улице Суур-Сыямяэ. В направлении центра города они будут дополнительно останавливаться на находящейся на улице Суур-Сыямяэ остановке "Каубаяама" и на временной остановке "Двигатель".

Автобусы маршрута 45 будут направлены в объезд по улицам Суур-Сыямяэ, Ээси, Валукоя. Разворот автобусы будут делать на парковке около дома номер 23 на Валукоя.