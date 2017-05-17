Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии

Компания "Новатэк" завершает сделку по покупке 51% компании "Криогаз-Высоцк", принадлежащей Газпромбанку. "Новатэк", крупнейшая независимая газодобывающая компания РФ, получит контрольный пакет предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ) и выход на перспективный рынок Балтийского региона.

В результате "Новатэк" станет владельцем 51% акций СПГ-завода мощностью 660 тыс. т/г, запуск которого запланирован на следующий год.

Контроль над СПГ-заводом в Высоцке усилит позиции "Новатэка" на рынке энергоносителей Северо-Западной Европы. Компания является владельцем экспортно-ориентированного завода по переработке газового конденсата и терминала для отгрузки нефтепродуктов в Усть-Луге, сообщает информагентство Прайм.

По оценкам западных агентств, мелкооптовый рынок СПГ в Балтийском регионе быстро растет, и к 2025 году потребность в этом виде топлива достигнет 4 млн т/г. Основная причина быстрого роста - ужесточение экологических требований, прежде всего, к судовому топливу.

Между тем Газпромбанк реализует ряд проектов по строительству малотоннажных СПГ-заводов на Северо-Западе России. Один из таких заводов был построен в Пскове и запущен в эксплуатацию в мае прошлого года. Сначала планировалось продавать СПГ исключительно на внутреннем рынке, но спрос на этот вид топлива за рубежом изменил начальные планы.

Сейчас основным потребителем является соседняя Эстония. Компания Eesti Gaas покупает почти весь СПГ производства "Криогаз-Псков" – 20 тыс. т в год. Поставки осуществляются автомобильным транспортом. СПГ из Пскова используется в качестве судового топлива на паромах Tallink, которые курсируют между Таллином и Хельсинки. Eesti Gaas заинтересована в увеличении поставок российского СПГ.

На продукцию "Криогаз-Высоцк" также нашелся зарубежный клиент – финская Gasum OY. С этой компанией заключен контракт на поставку 350 тыс. т СПГ ежегодно. Кроме того, получив контроль над заводом в Высоцке, "Новатэк" может начать экспорт в Польшу, где в 2016 году российская компания приобрела сбытовое предприятие Blue Gaz.