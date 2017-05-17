Департамент не поддерживает установку статуи Калевипоэга в Таллиннском заливе

Департамент технического надзора (TJA) решил отказать НКО Kalevipoja Kojutulek в возбуждении делопроизводства по разрешению на строительство. Это означает, что департамент не поддерживает установку в Таллиннском заливе статуи Калевипоэга.

Ходатайство НКО Kalevipoja Kojutulek касается установки в Таллиннском заливе монументальной скульптуры Калевипоэга высотой 23,6 метра, Эстонский музей современного искусства планирует установить в том же месте скульптуру "Отлитая в бетоне морская волна", расположенную ниже уровня воды, сообщили BNS в TJA. Место, где планируется установить скульптуры, расположено в зоне охраны памятников старины Старого города Таллинна.

По сообщению департамента, рассмотрение ходатайств было долгим процессом, к которому были привлечены ряд учреждений и экспертов.

Поскольку установка в защитной зоне скульптуры высотой с пяти- или восьмиэтажный дом частично закрыла бы вид с моря на Старый город, высказавшиеся эксперты были принципиально против.

Департамент охраны памятников старины был против выдачи разрешения, поскольку решил, что скульптура будет чрезмерно доминировать в пространстве и скрывать вид с залива на Старый город и из города на залив. Из-за своих размеров она доминировала бы и над мемориалом Маарьямяги и дворцом графа Орлова.

Министерство культуры было против, поскольку установка скульптуры отрицательно сказалась бы на подводных памятниках культуры. Министерство также заявило, что перед установкой скульптуры необходимо еще раз оценить ее экологическое воздействие.

Таллиннский департамент городского планирования заявил, что из-за скульптуры, фундамента и волнорезов в заливе появится заметное количество подходящего для водорослей субстрата, который может увеличить производство водорослей, а тем самым и количество разлагающихся на берегу водорослей. Департамент предложил предварительно обратиться к эксперту за оценкой экологического воздействия.

Эстонский художественный музей заявил, что новая скульптура не придаст сформировавшемуся виду с берега дополнительную ценность и испортит вид на Старый город. Музей предложил предварительно создать трехмерную модель скульптуры, которую можно было бы показать городским жителям в море.

Объединение искусствоведов и кураторов заявило, что скульптура не будет сочетаться с изменившимся контекстом городской застройки, а вид с Пирита теэ на море эстетически богаче и приятнее для жителей и гостей города без предложенной скульптуры.

Коллективно высказался и Центр современного искусства, заявивший, что установка подобной скульптуры именно в этом месте неоправдана, поскольку скульптура не сочетается с местом и ее уместность не оценили эксперты. Центр также отметил, что обслуживание скульптуры в дальнейшем будет чрезмерно затратным и что она не будет сочетаться с изменившимся контекстом городской застройки.

Эстонская художественная академия заявила, что скульптура не заслуживает ни поддержки, ни выполнения, поскольку речь идет о заметной части публичного пространства — установленная в ней скульптура претендует на формирование профиля и имиджа Таллинна, но ее низкое художественное качество существенно повредило бы культурной репутации города. Речь идет о публичном пространстве, вызывающем значительный публичный интерес, планирование скульптуры для него должно пройти публичную дискуссию.

По сообщению TJA, текущая регуляция является слишком общей, чтобы государство могло указывать, какие сооружения оно хочет видеть в публичных водоемах. Принимающие решения лица могут руководствоваться касающимися вопроса мнениями, действующими планировками и доступными измерению критериями, а не визуальным аспектом.

По правилам, в ситуации, где на одно и то же место подано более одного ходатайства, делопроизводство следует возбуждать по тому из них, которое в большей мере соответствует социальным и экономическим потребностям общества Эстонии в целом, государственным стратегическим планам по развитию и планировке территории. Действующая регуляция строительства в водоемах была разработана главным образом для технических сооружений.