Украина и Евросоюз оформили безвизовый режим

На проходившей в Страсбурге церемонии присутствовал украинский лидер Петр Порошенко.

Теперь документ должен быть опубликован в официальном вестнике Евросоюза и вступит в силу через 20 дней. В то же время Совет ЕС ранее предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью, передает Lenta.ru.

Совет Евросоюза, как писал rus.err.ee, окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины 11 мая. До этого соответствующее предложение поддержали послы Евросоюза и Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Порошенко неоднократно обещал, что "безвиз" страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе это решение неоднократно откладывали под разными предлогами.

Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинца не получили.