Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений

Поспешное внесение поправок в налоговое законодательство повредит экономике Эстонии и ее правовой среде, считают эксперты Союза налогоплательщиков Эстонии (СНЭ), предлагая отказаться от намеченных изменений, а вместо них ограничить повышение ставки необлагаемого налогом дохода 450 евро.

В открытом обращении к Рийгикогу Союз налогоплательщиков Эстонии отметил, что предлагаемые поправки существенно увеличивают риск того, что серьезные недостатки и правовые пробелы, противоречия и неоднозначно толкуемые положения проявятся позднее, в ходе практического применения уже принятых законов.

"Поскольку общеизвестно, что находящиеся сейчас в производстве изменения в налоговом законодательстве составлены с целью найти дополнительные источники доходов, чтобы компенсировать последствия вступления в силу в 2018 году ставки необлагаемого налогом дохода в 500 евро, СНЭ предлагает отказаться от всех рассматриваемых сейчас предложений о повышении налоговой нагрузки и вместо этого ограничить порог повышения необлагаемого налогом дохода, например, суммой в 450 евро. Даже такой скачок в сравнении с ныне действующей ставкой в 180 евро и принятым предыдущим правительством пошаговым повышением на 10 евро будет иметь ощутимые последствия, однако он позволит избежать повышения множества других косвенных налогов, которые посредством роста цен начнут самым болезненным образом сказываться на уровне жизни тех же самых низкооплачиваемых категориях работников, ради которых сейчас предлагается повысить не облагаемый налогом доход", - пояснил союз.

СНЭ также обратился ко всем партиям с предложением заключить соглашение о том, чтобы в ходе предвыборных кампаний на последующих парламентских выборах никто больше не выдвигал обещаний снизить налоги и повысить дотации.

"Причина нынешних проблем как раз и кроется по большей части в том, что для выполнения обещаний, которые были розданы в ходе предвыборной кампании реализуются такое повышение налогов, которое партии перед выборами не обещали и у которого нет мандата избирателей", - подчеркнул Союз налогоплательщиков.