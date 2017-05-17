Власти Таллинна выделят 30 000 евро на проведение волейбольных турниров

Мэрия Таллинна решила выделить из своего резерва 30 000 евро Эстонскому волейбольному союзу. Деньги предназначены на покрытие расходов, связанных с проведением в эстонской столице двух международных волейбольных турниров.

Из них первый - отборочный турнир чемпионата мира - пройдет в Таллинне уже на следующей неделе. С 24 по 28 мая сборной Эстонии предстоят поединки против команд Румынии, Косово, Черногории, Венгрии и России.

Второй турнир пройдет с 9 по 11 июня. На сей раз на групповом этапе Мировой лиги сборной Эстонии предстоят матчи против Греции, Катара и Венесуэлы.

Оба турнира пройдут в спортхолле "Калев". Их общий бюджет - 190 175 евро, из которых 105 835 евро пойдут на оплату проживания и питания команд.

Власти Таллинна решили оплатить стоимость аренды спортхолла "Калев" (24 100 евро) и частично покрыть расходы, связанные с проживанием и питанием команд.