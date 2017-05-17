Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира

Самую громкую победу в карьере одержала сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт - на крупном турнире в Риме она обыграла первую ракетку мира, представительницу Германии Ангелик Кербер.

Поединок второго круга турнира серии WTA в столице Италии между Контавейт и Кебер прошел в среду, 17 мая, и завершился сенсационной победой эстонки в двух сетах - 6:4, 6:0.

В первом сете 21-летняя уроженка Таллинна, занимающая 68-е место в мировом рейтинге, уступала 2:4, но сумела выиграть четыре гейма подряд. Второй сет Контавейт и вовсе взяла под ноль.

В следующем круге Анетт Контавейт теперь встретится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони - 22-й ракеткой мира.