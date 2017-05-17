Пярну планирует ввести туристический налог

Отдых в Пярну может влететь в копеечку - в летней столице планируют ввести туристический налог. Средства пригодятся для того, чтобы покрыть расходы на обсуживание Пярнуского аэропорта, ведь государство хотя и готово оплатить реновацию воздушной гавани, тем не менее, не намерено выделять деньги на ее содержание, передает "Актуальная камера".

На реконструкцию аэропорта в Пярну, взлетно-посадочной полосы и обновление инфраструктуры для приема пассажиров и грузов и возможность обслуживания международных рейсов государство выделяет 20 миллионов евро. Работы завершатся во второй половине 2019 года. С того момента на содержание и обслуживание воздушных ворот Пярну придется находить порядка миллиона евро в год. Государство может помочь лишь суммой в 400 тысяч. Остальные же деньги должен будет найти сам город.

В качестве одного из вариантов покрытия расходов власти думают ввести туристический налог.

"Если мы говорим, что нам надо, чтобы наш аэропорт работал, тогда где-то через 2 года потребуется 500 или 600 тысяч евро. И где их взять? Есть возможность ввести такой налог, который заплатят туристы", - пояснил мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

По примеру множества европейских городов туристический налог в Пярну для гостей может составлять от 50 центов до одного евро за сутки пребывания в летней столице. Согласно статистическим данным, в прошлом году в Пярну ночевали 800 тысяч гостей.

"Если мы сегодня говорим о том, что туристический налог поможет нам финансировать деятельность Пярнуского аэропорта, то я этот налог поддерживаю. Это даст всем местным туристическим предприятиям хорошую возможность работать на совершенно новых рынках, с новыми клиентами. По-моему, это - хороший вариант для всех. Один евро или 50 центов с каждого клиента, я считаю - это совсем немного", - сказал руководитель "Estonia SPA" Андрус Альяс.

Предположительно туристический налог может быть введен в Пярну с 2020 года.