Таллиннский порт не хочет платить Кийлю 24 000 евро: суд примет решение в июне ({{commentsTotal}})
Государственная компания Tallinna Sadam (Таллиннский порт) оспорила решение суда первой инстанции, обязывающее предприятие выплатить 24 000 евро бывшему члену правления фирмы Аллану Кийлю за расторжение трудового договора.
Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, апелляционная жалоба компании была рассмотрена на заседании 17 мая.
"Суд огласит свое решение 9 июня", - добавила она.
Напомним, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.
Аллан Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.
Ответчик - государственное предприятие Таллиннский порт - требовало отклонить жалобу истца.
Напомним, 26 августа 2015 года Полиция безопасности (КаПо) задержала теперь уже бывших членов правления Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые могли получить в виде взяток крупные суммы.
Речь идет о сотнях тысяч евро в отношении первого, и миллионах - в отношении второго. В начале января прошлого года бывших руководителей Таллиннского порта отпустили под электронное наблюдение.
Редактор: Сергей Михайлов