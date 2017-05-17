Таллиннский порт не хочет платить Кийлю 24 000 евро: суд примет решение в июне

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, апелляционная жалоба компании была рассмотрена на заседании 17 мая.

"Суд огласит свое решение 9 июня", - добавила она.

Напомним, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.

Аллан Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.

Ответчик - государственное предприятие Таллиннский порт - требовало отклонить жалобу истца.

Напомним, 26 августа 2015 года Полиция безопасности (КаПо) задержала теперь уже бывших членов правления Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые могли получить в виде взяток крупные суммы.

Речь идет о сотнях тысяч евро в отношении первого, и миллионах - в отношении второго. В начале января прошлого года бывших руководителей Таллиннского порта отпустили под электронное наблюдение.