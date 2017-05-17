В четверг местами небольшой дождь, +12...+17

Ночью облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и появится туман. Ветер южных направлений от 2 до 8 м/с. Температура воздуха от 4 до 9°C.

Днем столбики термометров поднимутся до 12 а кое-где и 17 градусов тепла. На побережье прохладнее - местами +10 градусов. Подует ветер южных направлений со скоростью от 2 до 8 метров в секунду. Местами небольшой дождь. Но, несмотря на это, в лесах Эстонии сохраняется высокая пожароопасность. Будьте осторожны!