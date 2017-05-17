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Президент Франции Макрон объявил состав нового правительства страны ({{commentsTotal}})

Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Новый президент Франции Эммануэль Макрон выбрал министров для правительства, которое ранее возглавил представитель правой партии "Республиканцы" Эдуард Филипп.

В него вошли представители разных политических сил, 11 мужчин и 11 женщин, передает в среду Би-би-си.

Министром экономики стал депутат Национального собрания Франции, консерватор Брюно Ле Мэр - еще один представитель "Республиканцев", как и премьер Филипп, который занял свой пост в понедельник.

Социалист Жерар Коллон, мэр Лиона, одним из первых высказавшийся в поддержку Макрона, получил пост министра внутренних дел.

Еще один социалист Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прежнем правительстве министерство обороны, теперь будет главой МИД Франции. Его называют близким другом предыдущего президента Франсуа Олланда.

Новым министром обороны стала женщина, соратница Макрона, центристка Сильви Гулар. Ранее она была евродепутатом, представляя партию "Демократическое движение".

Глава предвыборного штаба Макрона и генеральный секретарь его движения "Вперед!" Ришар Ферран получил пост министра по делам регионов.

Пост министра юстиции получил еще один центрист Франсуа Байру, лидер "Демократического движения" и мэр города По.

Новым министром спорта Франции стала Лора Флессель-Коловиц, олимпийская чемпионка по фехтованию.

Главой министерства культуры стала Франсуаз Ниссен, глава издательского дома Actes Sud. Известный эколог Николя Юло будет министром экологии.

Первое заседание нового кабинета состоится в четверг, 18 мая.

Редактор: Сергей Михайлов



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