Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся

Для выполнения основных задач программы развития здоровья населения необходимы более четкие шаги на политическом уровне - таковы выводы, представленные аналитическим центром Praxis на прошедшей в среду, 17 мая, конференции Клиники Тартуского университета.

Об этом сообщает итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4".

Обнародованная в конце "нулевых" программа развития здоровья населения среди прочего предполагала, что к 2020-му году средняя продолжительность жизни эстоноземельцев вырастет до 75 лет у мужчин и до 84-х - у женщин, а продолжительность здоровой жизни - до 60-ти и 65-ти лет соответственно.

Однако, анализ центра Praxis показывает, что хотя сегодня жители страны и живут в среднем дольше, чем 10 лет назад, но положительная тенденция замедляется. А вот количество лет, проведённых без болезней, и вовсе уменьшается.

Аналитик центра Praxis Лаура Аабен считает, что большая часть заявленных целей к 2020-му году достигнута не будет.

"Средняя продолжительность жизни будет почти достигнута - у мужчин, может быть, и будет, у женщин же, с большой вероятностью, всё же нет. Что касается целей по продолжительности здоровой жизни, то до их достижения нам ещё очень далеко - тенденция сейчас двигается в противоположную сторону. Сейчас я бы посоветовала сконцентрироваться на том, чтобы хотя бы просто добиться роста этого показателя", - рассказала Лаура Аабен.

Как продолжает аналитик, логично, что для выполнения этой задачи необходимо улучшать здоровье молодых и трудоспособных людей. Из проведённого центром Praxis исследования следует, что основные рычаги для этого находятся в политическом поле.

"Руководство нашей системой и политикой здравоохранения могло бы быть лучше - нужно более широко смотреть, какие действия мы предпринимаем, что в приоритете, куда мы направляем средства - здесь ещё есть пространство для развития", - объяснила Аабен.