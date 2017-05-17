Юрген Зопп остался за бортом четвертьфинала в Швеции ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Юрген Зопп не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии ITF в шведском Бостаде с призовым фондом 75 тысяч долларов.
В среду, 17 мая, в матче второго круга занимающий 469-е место в рейтинге ATP Юрген Зопп уступил представителю Бельгии, 559-й ракетке мира Яннику Ванденбульке - 1:6, 2:6.
Матч продлился 1 час и 18 минут.
Зопп сумел дважды подавать навылет, реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.
Редактор: Сергей Михайлов