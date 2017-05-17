Прогноз погоды на четверг

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Синоптик Ольга Мятлик
Синоптик Ольга Мятлик
Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё дал скорее отрицательный ответ на вопрос о том, пропустила бы Финляндия через свою территорию войска НАТО, спешащие оказать военную помощь Эстонии.
Слыша об очередных тратах на поддержание в достойном виде расположенного на центральной площади Таллинна Монумента Победы в Освободительной войне 1918-1920 годов, все больше приходишь к выводу, что выбранный когда-то новомодный проект оказался откровенно неудачным и нуждается в замене.
Отдых в Пярну может влететь в копеечку - в летней столице планируют ввести туристический налог. Средства пригодятся для того, чтобы покрыть расходы на обсуживание Пярнуского аэропорта, ведь государство хотя и готово оплатить реновацию воздушной гавани, тем не менее, не намерено выделять деньги на ее содержание, передает "Актуальная камера".
Особый взгляд
Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.