Прогноз погоды на четверг

Отдых в Пярну может влететь в копеечку - в летней столице планируют ввести туристический налог. Средства пригодятся для того, чтобы покрыть расходы на обсуживание Пярнуского аэропорта, ведь государство хотя и готово оплатить реновацию воздушной гавани, тем не менее, не намерено выделять деньги на ее содержание, передает "Актуальная камера".