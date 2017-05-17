Доверенное лицо работников Silmet: до сих пор не известно, кто попал в списки сокращаемых

Один из крупнейших работодателей Силламяэ - завод редких и редкоземельных металлов NPM Silmet - в июне сократит 65 человек. Среди них - много опытных специалистов пенсионного возраста. Атмосфера на предприятии напряженная - люди пока не знают, каковы планы руководства на будущее, передает "Актуальная камера".

На заводе редкоземельных металлов NPM Silmet, входящем в международную ассоциацию, трудится 506 человек. Первые известия о сокращении более чем десятой части работников были получены вчера утром, что стало для работников завода неприятным сюрпризом.

"Решение было принято в один день, точнее объявлено о нем. И работники до сих пор не знают, кто попал в списки сокращаемых", - рассказал главное доверенное лицо работников предприятия Silmet Сергей Кокорев.

По его словам, атмосфера на заводе крайне нервная из-за непонимания дальнейшей ситуации в связи с сокращением большого количества работников.

Гендиректор Silmet Сигне Каск на данный момент находится в командировке, и комментировать ситуацию без нее в руководстве завода посчитали невозможным.

Как стало известно, сокращения связаны с переходом на новые технологии и реорганизацией производства, это затронет вспомогательные службы - ремонтную, энергетическую и так далее. В первую очередь сокращения коснутся работников, достигших пенсионного возраста, и тех, кто желал уйти по собственному желанию. Другим будет предложено перейти на прочие вакантные места на предприятии.

"Именно то, что у нас нет полной, объемной информации о том, как будет в дальнейшем работать предприятие, мы не можем делать никаких прогнозов. Я надеюсь, что произойдет наша встреча с гендиректором Сигне, и какие-то ответы мы получим", - добавил Сергей Кокорев.

По словам профсоюзного лидера, ситуация с сокращениями пока до конца не ясная.

Переговоров профсоюз и руководство завода еще не проводили, и надеются сделать это в ближайшее время.